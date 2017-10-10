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Пенсионер открыл стрельбу, чтоб распугать шумных детей во дворе

10.10.2017 20:12 ПЛН, Псков

В Туле 70-летний охотник выстрелами из ружья распугивал детей во дворе. Полицией возбуждено уголовное дело по статье «»Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (статья 119 УК РФ), пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Андрея Ярцева. 

ЧП произошло на улице Пионерской поселка Менделеевский на окраине областного центра. По словам пенсионера, соседские мальчишки замучили его стуком в окно. Припугнуть хулиганов он решил выстрелами из охотничьего ружья. Вышел во двор с оружием и увидел, как те шустро разбегаются от его окна.

Старик выстрелил несколько раз вверх. В это время мимо проезжал 13-летний парень на велосипеде. Пенсионер в сердцах якобы стукнул его прикладом. Все это происходило на глазах родителей мальчика, которые сразу же вызвали полицию. «В настоящее время пенсионер находится под подпиской о невыезде, - пояснил Ярцев. - Он действительно старый охотник, ружье у него зарегистрировано. Подробности случившегося выясняются».

Источник: Псковская Лента Новостей



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