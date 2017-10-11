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Жилой дом ночью сгорел в островской деревне Рядобжа

11.10.2017 08:52 ПЛН, Псков

В 03.40 11 октября в деревне Рядобжа Островского района сгорел жилой дом.  Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области,  причиной возгорания по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Пожарным удалось спасти соседний дом и три надворные постройки.

Источник: Псковская Лента Новостей



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