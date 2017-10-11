Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ниже не будет! 27 сентября Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Фит-модель Сделай подарок любимой учительнице Балтийский лизинг Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Аренда Козловский о кредитной политике Будь в форме-7 Секция баскетбола «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте...12



В Великих Луках продолжаются поиски мужчины, который утратил связь с родственниками

11.10.2017 10:05 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается утративший связь с родственниками Евгений Викторович Иванов 1979 года рождения.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
 
Был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.
 
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31