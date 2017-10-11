В Великих Луках продолжаются поиски мужчины, который утратил связь с родственниками

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается утративший связь с родственниками Евгений Викторович Иванов 1979 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей