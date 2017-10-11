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Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте...12



Мужчину избили рядом с кафе на проспекте Гагарина в Великих Луках

11.10.2017 10:53 ПЛН, Псков

9 октября в Великих Луках избили мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, молодой человек 1996 года рождения избил мужчину 1986 года рождения.

Драка произошла в результате конфликта около кафе на проспекте Гагарина. После конфликта пострадавшего доставили в больницу. По данному факту полиция города проводит проверку.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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