Мужчину избили рядом с кафе на проспекте Гагарина в Великих Луках

9 октября в Великих Луках избили мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, молодой человек 1996 года рождения избил мужчину 1986 года рождения.

Драка произошла в результате конфликта около кафе на проспекте Гагарина. После конфликта пострадавшего доставили в больницу. По данному факту полиция города проводит проверку.

Источник: Псковская Лента Новостей