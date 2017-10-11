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В Великих Луках задержан безработный «гость», укравший золото у хозяйки квартиры

11.10.2017 11:08 ПЛН, Псков

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен гражданин, подозреваемый в совершении грабежа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, днем 10 октября 37-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин, находясь в гостях в доме по улице Новоселенинской, с применением насилия открыто похитил у хозяйки квартиры 1971 года рождения золотую цепочку с двумя золотыми кулонами, а затем скрылся.

По предварительным данными, причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



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