В Великих Луках задержан безработный «гость», укравший золото у хозяйки квартиры

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен гражданин, подозреваемый в совершении грабежа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, днем 10 октября 37-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин, находясь в гостях в доме по улице Новоселенинской, с применением насилия открыто похитил у хозяйки квартиры 1971 года рождения золотую цепочку с двумя золотыми кулонами, а затем скрылся.

По предварительным данными, причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей