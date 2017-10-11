В Великих Луках задержан безработный «гость», укравший золото у хозяйки квартиры

Общество
Игорь Иванов: Большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое тарифное соглашение
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен гражданин, подозреваемый в совершении грабежа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, днем 10 октября 37-летний безработный, ранее неоднократно судимый горожанин, находясь в гостях в доме по улице Новоселенинской, с применением насилия открыто похитил у хозяйки квартиры 1971 года рождения золотую цепочку с двумя золотыми кулонами, а затем скрылся.
По предварительным данными, причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был в кратчайшие сроки установлен и задержан. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Источник: Псковская Лента Новостей