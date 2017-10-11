В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подростка, укравшего из магазина дорогой коньяк и толстовку

Общество
Игорь Иванов: Большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое тарифное соглашение
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал подростка, который похитил из магазина алкоголь и одежду. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего гражданина, который похитил с прилавка бутылку коньяка стоимостью более 8000 рублей и толстовку.
Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.
Источник: Псковская Лента Новостей