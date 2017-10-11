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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подростка, укравшего из магазина дорогой коньяк и толстовку

11.10.2017 10:57 ПЛН, Псков

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал подростка, который похитил из магазина алкоголь и одежду. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 16-летнего гражданина, который похитил с прилавка бутылку коньяка стоимостью более 8000 рублей и толстовку.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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