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Великолукские полицейские раскрыли квартирную кражу, произошедшую в феврале

11.10.2017 13:15 ПЛН, Псков

Великолукские полицейские раскрыли кражу, которая произошла еще в феврале 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, неизвестный из квартиры на Новоселенской у местного жителя 1971 года рождения украл газовый пистолет, пневматическую винтовку и цифровой фотоаппарат. Ущерб составил 30 000 рублей.

В краже подозревается безработный, ранее судимый мужчина 1976 года рождения. По факту возбуждено уголовное дело. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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