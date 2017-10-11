Великолукские полицейские раскрыли квартирную кражу, произошедшую в феврале

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Великолукские полицейские раскрыли кражу, которая произошла еще в феврале 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, неизвестный из квартиры на Новоселенской у местного жителя 1971 года рождения украл газовый пистолет, пневматическую винтовку и цифровой фотоаппарат. Ущерб составил 30 000 рублей.
В краже подозревается безработный, ранее судимый мужчина 1976 года рождения. По факту возбуждено уголовное дело.
Источник: Псковская Лента Новостей