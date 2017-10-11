Великолукские полицейские раскрыли квартирную кражу, произошедшую в феврале

Великолукские полицейские раскрыли кражу, которая произошла еще в феврале 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, неизвестный из квартиры на Новоселенской у местного жителя 1971 года рождения украл газовый пистолет, пневматическую винтовку и цифровой фотоаппарат. Ущерб составил 30 000 рублей.

В краже подозревается безработный, ранее судимый мужчина 1976 года рождения. По факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей