В Пскове задержан мужчина, который ножом угрожал пенсионерке

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что в доме на улице Советской Армии происходит конфликт.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, предприняли необходимые меры и задержали нетрезвого 46-летнего мужчину, который с использованием ножа угрожал убийством 64-летней женщине.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей