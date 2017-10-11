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В Пскове задержан мужчина, который ножом угрожал пенсионерке

11.10.2017 14:20 ПЛН, Псков

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил информацию о том, что в доме на улице Советской Армии происходит конфликт.
 
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, предприняли необходимые меры и задержали нетрезвого 46-летнего мужчину, который с использованием ножа угрожал убийством 64-летней женщине.
 
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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