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Штраф или лишение свободы грозит великолучанке за ложное сообщение о готовящемся теракте на рынке

11.10.2017 15:29 ПЛН, Псков

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки расследовано уголовное дело в отношении местной жительницы. Как установлено в ходе следствия, около 17 часов 19 августа 2017 года 32-летняя гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки и сообщила о якобы готовящемся теракте на рынке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, соответствующие службы незамедлительно провели необходимые мероприятия в районе городских рынков на улицах Некрасова и Карла Либкнехта. С участием личного состава ОМВД России по городу Великие Луки было осуществлено оцепление и обследование территории, применялась служебно-розыскная собака. Подозрительных предметов обнаружено не было. В дальнейшем в ходе оперативных мероприятий удалось установить владельца телефона, с которого осуществлялся звонок.

Отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает, в частности, наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет.

Теперь после рассмотрения данного уголовного дела свой вердикт должен будет вынести городской суд.

Источник: Псковская Лента Новостей



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