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Женщины-почтальоны обезоружили и выгнали грабителя из почтового отделения

11.10.2017 15:43 ПЛН, Псков

В Томске женщины-почтальоны обезоружили и выгнали грабителя из отделения «Почты России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области

филиал ФГУП «Почта России», 10 октября в Томске было совершено нападение на почтовое отделение 634507 «Зональная станция». В разгар рабочего дня в помещение ворвался мужчина в темных очках и маске. Применив физическую силу, а также воспользовавшись газовым баллончиком, он выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться. Однако сотрудницы «Почты России» - начальник отделения и два оператора - дали достойный отпор нападавшему. Им удалось выбить аэрозольный баллончик и емкость с денежными средствами из рук злоумышленника. Неудачливый грабитель с трудом вырвался из женских рук и сбежал, скрывшись с места происшествия на автомашине, которая ожидала его возле отделения.

Сотрудницы почты оперативно сообщили о случившемся в полицию, подробно описав приметы нападавшего, а также марку и цвет автомашины. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Коллектив отделения связи «Зональная станция», оказавший сопротивление преступнику, будет поощрен. За мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, работники отделения будут представлены к корпоративной награде.

Источник: Псковская Лента Новостей



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