Женщины-почтальоны обезоружили и выгнали грабителя из почтового отделения

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
В Томске женщины-почтальоны обезоружили и выгнали грабителя из отделения «Почты России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области
филиал ФГУП «Почта России», 10 октября в Томске было совершено нападение на почтовое отделение 634507 «Зональная станция». В разгар рабочего дня в помещение ворвался мужчина в темных очках и маске. Применив физическую силу, а также воспользовавшись газовым баллончиком, он выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться. Однако сотрудницы «Почты России» - начальник отделения и два оператора - дали достойный отпор нападавшему. Им удалось выбить аэрозольный баллончик и емкость с денежными средствами из рук злоумышленника. Неудачливый грабитель с трудом вырвался из женских рук и сбежал, скрывшись с места происшествия на автомашине, которая ожидала его возле отделения.
Сотрудницы почты оперативно сообщили о случившемся в полицию, подробно описав приметы нападавшего, а также марку и цвет автомашины. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Коллектив отделения связи «Зональная станция», оказавший сопротивление преступнику, будет поощрен. За мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, работники отделения будут представлены к корпоративной награде.
Источник: Псковская Лента Новостей