Учредителя «Юлмарта» обвиняют в мошенничестве на 1 миллиард рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в закрытом режиме избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для учредителя НАО «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве с кредитами Сбербанка на 1 миллиард рублей.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, по 9 декабря 2017 года включительно», - цитирует Интерфакс постановление судьи Екатерины Мезенцевой. Обвиняемый был ограничен в использовании средств связи. Защитники просили отпустить Костыгина под залог в 50 миллионов рублей. Суд в этом отказал, отметив, что у Костыгина могли быть неустановленные соучастники.

Защитники Костыгина просили суд провести заседание в закрытом режиме, сославшись на возможное разглашение его персональных данных и сведений о состоянии здоровья членов его семьи. Следствие их в этом поддержало. Судья удовлетворила ходатайство, не удаляясь в совещательную комнату.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о предъявлении 45-летнему Д.Костыгину обвинения по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

По данным следствия, Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», «обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года». «Не намереваясь исполнять условия договора, обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт». В апреле 2016 года ПАО «Сбербанк», согласно условиям договора, на расчетный счет НАО «Юлмарт» были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению», - сообщила пресс-служба СКР в среду.

Источник: Псковская Лента Новостей