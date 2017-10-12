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10 кур сгорели при пожаре в невельской деревне Спас-Балаздынь

12.10.2017 09:02 ПЛН, Псков

В 22.17 11 октября поступило сообщение о возгорании надворной постройки в деревне Спас-Балаздынь Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорели надворная постройка и 10 кур. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри надворной постройки.

Пожарным удалось отстоять от огня жилой дом и 4 надворных постройки.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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