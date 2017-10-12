10 кур сгорели при пожаре в невельской деревне Спас-Балаздынь

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
В 22.17 11 октября поступило сообщение о возгорании надворной постройки в деревне Спас-Балаздынь Невельского района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорели надворная постройка и 10 кур. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри надворной постройки.
Пожарным удалось отстоять от огня жилой дом и 4 надворных постройки.
Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.
Источник: Псковская Лента Новостей