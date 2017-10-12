Доверчивый великолучанин перевел лже-другу 3800 рублей

В Великих Луках выявлен очередной случай мошенничества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 28 сентября 45-летнему местному жителю в социальных сетях пришло сообщение от друга с просьбой перевести ему денег. В сообщении был указан номер счета, куда великолучанин перевел 3800 рублей.

Спустя время выяснилось, что страницу друга взломали мошенники и никаких денег ему не приходило. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей