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Доверчивый великолучанин перевел лже-другу 3800 рублей

12.10.2017 09:41 ПЛН, Псков

В Великих Луках выявлен очередной случай мошенничества.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки, 28 сентября 45-летнему местному жителю в социальных сетях пришло сообщение от друга с просьбой перевести ему денег. В сообщении был указан номер счета, куда великолучанин перевел 3800 рублей. 
 
Спустя время выяснилось, что страницу друга взломали мошенники и никаких денег ему не приходило. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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