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На Индустриальной, 26 в Пскове обнаружили свалку люминесцентных ламп и медицинских отходов

12.10.2017 09:51 ПЛН, Псков

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасного обращения с отходами I и II классов опасности на территории города Пскова.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на земельном участке, расположенном по адресу: Псков, ул. Индустриальная, 26, находящемся в собственности администрации города Пскова, расположена несанкционированная свалка ртутьсодержащих люминисцентных ламп, медицинских отходов, фрагментов оргтехники. Высота отдельных навалов люминисцентных ламп составляет около 2-х метров.
 
В силу Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом Минприроды России от 04.12.2014 № 536, лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, являются отходом I класса опасности.
 
Администрацией муниципального образования «Город Псков» как собственником земельного участка допущено бездействие в части исполнения требований об обращении с отходами производства и потребления, в том числе I класса опасности, что создает реальную угрозу вредного воздействия этих отходов в Пскове на здоровье людей и окружающую среду.
 
В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с иском об обязании администрации муниципального образования «Город Псков» организовать работы по ликвидации свалки мусора, включая отходы 1 класса опасности.
 
Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.
 
Реальное исполнение судебного решения находится на контроле специализированной прокуратуры.

Источник: Псковская Лента Новостей



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