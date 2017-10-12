Жителя Ленобласти задержали в Пскове росгвардейцы за кражу спиртных напитков из магазина

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего жителя Ленинградской области, который похитил с прилавка спиртные напитки.

В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей