Жителя Ленобласти задержали в Пскове росгвардейцы за кражу спиртных напитков из магазина

Общество
Фотофакт
Культура
Краеведение
Спорт
Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина.
Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «Тревога». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего жителя Ленинградской области, который похитил с прилавка спиртные напитки.
В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. В соответствии с действующим законодательством, за повторное правонарушение он будет привлечен к уголовной ответственности.
Источник: Псковская Лента Новостей