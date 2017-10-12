Транспортная полиция пресекла контрабанду марихуаны в поезде на станции Невель-2

Общество
Фотофакт
Культура
Краеведение
Спорт
Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
|
Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Великие Луки в результате проведения оперативных мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки на станции Невель-2 Псковской области в поезде дальнего следования выявлен пассажир, подозреваемый в контрабанде наркотических средств.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, транспортными полицейскими в результате личного досмотра 21-летнего гражданина обнаружен и изъят перемотанный скотчем пакет, который был прикреплен к элементу одежды – ремню. В результате проведенного экспертно-криминалистического исследования установлено, что пакете находится марихуана массой около 180 грамм.
Стражами правопорядка выяснено, что молодой человек проживает в одной из деревень Невельского района Псковской области и нигде не работает.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Вместе с тем проводятся оперативные мероприятия на причастность данного гражданина к совершению аналогичных противоправных деяний.
Источник: Псковская Лента Новостей