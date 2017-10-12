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Транспортная полиция пресекла контрабанду марихуаны в поезде на станции Невель-2

12.10.2017 12:35 ПЛН, Псков

Сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Великие Луки в результате проведения оперативных мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки на станции Невель-2 Псковской области в поезде дальнего следования выявлен пассажир, подозреваемый в контрабанде наркотических средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, транспортными полицейскими в результате личного досмотра 21-летнего гражданина обнаружен и изъят перемотанный скотчем пакет, который был прикреплен к элементу одежды – ремню. В результате проведенного экспертно-криминалистического исследования установлено, что пакете находится марихуана массой около 180 грамм.

Стражами правопорядка выяснено, что молодой человек проживает в одной из деревень Невельского района Псковской области и нигде не работает.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Вместе с тем проводятся оперативные мероприятия на причастность данного гражданина к совершению аналогичных противоправных деяний.

Источник: Псковская Лента Новостей



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