До двух лет лишения свободы грозит великолучанину за кражу театрального кресла

Подразделением дознания ОМВД России по городу Великие Луки расследовано уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в краже имущества из театра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что утром 8 августа текущего года экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки на улице Некрасова задержал гражданина, который переносил театральное кресло.

Выяснилось, что этот 18-летний юноша проник в помещение Великолукского драматического театра, откуда похитил кресло. Причиненный ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, признал и в содеянном раскаялся. В отношении этого местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы этого уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей