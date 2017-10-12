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До двух лет лишения свободы грозит великолучанину за кражу театрального кресла

12.10.2017 20:18 ПЛН, Псков

Подразделением дознания ОМВД России по городу Великие Луки  расследовано уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в краже имущества  из  театра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия  установлено, что утром 8 августа текущего года экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки на улице Некрасова задержал гражданина, который переносил театральное кресло.

Выяснилось, что этот 18-летний юноша  проник в помещение Великолукского драматического театра, откуда похитил кресло. Причиненный  ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности,  признал и в содеянном  раскаялся. В отношении этого местного жителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время материалы этого уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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