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Пскович подозревается в убийстве отца

12.10.2017 20:22 ПЛН, Псков

12 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в своей квартире в г.Пскове тела 59-летнего мужчины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, в ходе тщательного осмотра места происшествия с использованием источника криминалистического света на предметах мебели выявлены капли вещества, похожего на кровь, а на теле мужчины небольшая рана в области грудной клетки. Согласно предварительным данным медицинского судебного исследования, пострадавший скончался в результате ножевого ранения грудной клетки. По данному факту следственным отделом по г. Псков следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, к преступлению может быть причастен 36-летний сын потерпевшего, с которым у него накануне вечером произошел конфликт.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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