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В Великих Луках обокрали два магазина и гараж

13.10.2017 09:36 ПЛН, Псков

11 октября в Великих Луках обокрали два магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, неизвестный поздно вечером из магазина на улице Ботвина украл восемь пачек кофе, три бутылки коньяка и бутылку вина. Ущерб составил 3000 рублей.
 
Этим же вечером из магазина на улице Новосилененская украли четыре упаковки кофе, коньяк и шоколад. Ущерб составил 3500 рублей.
 
Кроме того, в городе на Ловати обокрали гараж на крупную сумму. Неустановленное лицо при неизвестных обстоятельствах проникло в гараж на улице Яны Арно и украло оттуда девять пластиковых окон, кухню, тумбу, водонагреватель, ворота. Ущерб составил 170 000 рублей. 
 
По данным фактам проводится проверка. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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