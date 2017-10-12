В Великих Луках обокрали два магазина и гараж

11 октября в Великих Луках обокрали два магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, неизвестный поздно вечером из магазина на улице Ботвина украл восемь пачек кофе, три бутылки коньяка и бутылку вина. Ущерб составил 3000 рублей.

Этим же вечером из магазина на улице Новосилененская украли четыре упаковки кофе, коньяк и шоколад. Ущерб составил 3500 рублей.

Кроме того, в городе на Ловати обокрали гараж на крупную сумму. Неустановленное лицо при неизвестных обстоятельствах проникло в гараж на улице Яны Арно и украло оттуда девять пластиковых окон, кухню, тумбу, водонагреватель, ворота. Ущерб составил 170 000 рублей.

По данным фактам проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей