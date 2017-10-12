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Пытавшаяся продать через интернет лекарства пожилая великолучанка лишилась 17,5 тысяч рублей

13.10.2017 09:38 ПЛН, Псков

11 октября в полицию Великих Лук за помощью обратилась пенсионерка 1949 года рождения.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, женщина рассказала, что днем выложила в интернет информацию о продаже лекарства. Затем ей позвонил мужчина и выразил желание купить препараты и даже внести предоплату. Для этого бабушке нужно было выполнить операции в банкомате. После чего с ее карты было списано 17 500 рублей.
 
Полицейские установили, что мошенник подключил свой номер к карте бабушки.
 
По данному факту проводится проверка. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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