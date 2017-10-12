Фальшивые пятитысячные купюры изъяты в Пскове и Великолукском районе

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
В Пскове и Великолукском районе выявлены две денежные банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 октября в финансовом учреждении областного центра обнаружили фальшивую пятитысячную купюру, а 10 октября в кассе торгового предприятия Великолукского района также выявлена поддельная банкнота достоинством пять тысяч рублей.
В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
Источник: Псковская Лента Новостей