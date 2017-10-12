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Фальшивые пятитысячные купюры изъяты в Пскове и Великолукском районе

13.10.2017 10:08 ПЛН, Псков

В Пскове и Великолукском районе выявлены две денежные банкноты с признаками подделки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 октября в финансовом учреждении областного центра обнаружили фальшивую пятитысячную купюру, а 10 октября в кассе торгового предприятия Великолукского района также выявлена поддельная банкнота достоинством пять тысяч рублей.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам банковских учреждений, а также представителям сферы торговли и обслуживания, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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