Полиция разыскивает пропавшего постояльца Великолукского дома-интерната

8 сентября в Великих Луках пропал Борис Мелентьев 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, мужчина покинул Великолукский дом-интернат, расположенный на улице Щорса, и до настоящего времени о месте нахождения пенсионера неизвестно.

ОМВД России по городу Великие Луки просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождения мужчины, сообщить по телефону: 89062231128 - уголовный розыск.

Источник: Псковская Лента Новостей