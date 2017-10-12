Полиция разыскивает пропавшего постояльца Великолукского дома-интерната

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Псковские спортсмены вернулись с медалями с Всероссийских соревнований по летнему биатлону на призы Дмитрия Малышко
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Разрешите принизить великий образ…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Начать сегодня хочется с вопроса, который давно завяз на зубах у всех радетелей псковской старины. Речь идет о приговоре, которым Дорогомиловский суд Москвы «наградил» бывшего замминистра культуры...
8 сентября в Великих Луках пропал Борис Мелентьев 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, мужчина покинул Великолукский дом-интернат, расположенный на улице Щорса, и до настоящего времени о месте нахождения пенсионера неизвестно.
ОМВД России по городу Великие Луки просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождения мужчины, сообщить по телефону: 89062231128 - уголовный розыск.
Источник: Псковская Лента Новостей