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Полиция разыскивает пропавшего постояльца Великолукского дома-интерната

13.10.2017 12:58 ПЛН, Псков

8 сентября в Великих Луках пропал Борис Мелентьев 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, мужчина покинул Великолукский дом-интернат,  расположенный на улице Щорса, и до настоящего времени о месте нахождения  пенсионера неизвестно.

ОМВД России по городу Великие Луки просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождения мужчины, сообщить по телефону: 89062231128 - уголовный розыск.

Источник: Псковская Лента Новостей



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