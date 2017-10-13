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Житель Московской области похитил из магазина на Рижском проспекте в Пскове спиртное

14.10.2017 11:32 ПЛН, Псков

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина спиртные напитки.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража.
 
Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего жителя Московской области, который похитил с прилавка спиртные напитки.
 
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей



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