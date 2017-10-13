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Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

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В Великих Луках продолжают искать пропавшего из интерната пожилого мужчину

14.10.2017 12:47 ПЛН, Псков

В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Борис Николаевич Мелентьев 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Бориса Мелентьева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



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