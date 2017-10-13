В Великих Луках продолжают искать пропавшего из интерната пожилого мужчину

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Участники проекта «Взгляд поколений» предоставили уже более 30 старых советских фото для выставки в областной библиотеке
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
В Великих Луках уголовным розыском устанавливается местонахождение пожилого мужчины.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 8 сентября 2017 года Борис Николаевич Мелентьев 1955 года рождения, уроженец деревни Паникша Порховского района, ушел из Великолукского дома-интерната, расположенного на улице Щорса в городе на Ловати. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.
Граждан, располагающих информацией о месте пребывания Бориса Мелентьева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-906-223-11-28 или 02.
Источник: Псковская Лента Новостей