Сегодня: Воскресенье, 15 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Ниже не будет! Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Балтийский лизинг Будь в форме-7 Козловский о кредитной политике Аренда Секция баскетбола 7 причин платить за газ вовремя Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? 27 сентября «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки»
Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте...17



Пожар омрачил субботний вечер в бежаницкой деревне

15.10.2017 08:56 ПЛН, Псков

Сообщение о возгорании строения в д. Махново Бежаницкого районоа поступило в ГУ МЧС России по Псковской области в субботу, 14 октября, в 21:35.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31