Пожар омрачил субботний вечер в бежаницкой деревне

Сообщение о возгорании строения в д. Махново Бежаницкого районоа поступило в ГУ МЧС России по Псковской области в субботу, 14 октября, в 21:35.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек.

Источник: Псковская Лента Новостей