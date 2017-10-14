Четыре техногенных пожара потушили в Псковской области за минувшие сутки

В течение суток, по состоянию на 06:00 15 октября 2017 года в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» организована работа по ликвидации 4 техногенных пожаров и реагированию на 3 дорожно-транспортных происшествия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, техногенные пожары за минувшие сутки произошли в четырех деревнях региона: д. Тоболино Опочецкого района, д. Исаково Себежского района, д. Махново Бежаницкого района и д. Шульги Невельского района.

Также управлением приняты меры по ликвидации последствий ДТП в Себежском районе, на 52 км дороги Опочка – Полоцк, в п. Дедовичи, на ул. Октябрьской, в Порхове на ул. Красноармейской Слободы.

Источник: Псковская Лента Новостей