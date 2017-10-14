Четыре техногенных пожара потушили в Псковской области за минувшие сутки

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Михаил Ведерников сможет привлечь ряд новых интересных субъектов в Псковскую область, считает проректор калининградского вуза10
Глава администрации Калининграда о новом назначении Михаила Ведерникова: Псковскому региону очень повезло43
Опыт работы на Северном Кавказе поможет Михаилу Ведерникову добиться успехов на новом посту, уверен губернатор Ставропольского края27
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В Псковской области проходит отбор на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере футбола2