Одну великолучанку избили и двух обокрали 15 октября

15 октября в Центральную больницу г. Великие Луки за медицинской помощью обратилась женщина 1981 года рождения. Медики диагностировали ей множественные ушибы лица и тела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, в ходе проверки полицейские установили, что телесные повреждения великолучанке причинил молодой человек 1996 года рождения. Ведется выяснение обстоятельств произошедшего.

15 октября в великолукском ночном клубе «Вегас» обокрали девушку 1998 года рождения. Из ее сумки украли мобильный телефон в золотом корпусе и косметику. Ущерб составил 13 180 рублей.

Также в этот день мобильный телефон украли у великолучанки 1985 года рождения. Своего имущества женщина лишилась в торговом центре на улице Вокзальная. По данным фактам проводится проверка.



Источник: Псковская Лента Новостей