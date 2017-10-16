Одну великолучанку избили и двух обокрали 15 октября

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Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?14
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
15 октября в Центральную больницу г. Великие Луки за медицинской помощью обратилась женщина 1981 года рождения. Медики диагностировали ей множественные ушибы лица и тела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, в ходе проверки полицейские установили, что телесные повреждения великолучанке причинил молодой человек 1996 года рождения. Ведется выяснение обстоятельств произошедшего.
15 октября в великолукском ночном клубе «Вегас» обокрали девушку 1998 года рождения. Из ее сумки украли мобильный телефон в золотом корпусе и косметику. Ущерб составил 13 180 рублей.
Также в этот день мобильный телефон украли у великолучанки 1985 года рождения. Своего имущества женщина лишилась в торговом центре на улице Вокзальная. По данным фактам проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей