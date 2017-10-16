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Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Женщина спрыгнула с центрального моста в Великих Луках и погибла

Утром 9 октября спасатели получили сообщение от очевидца о том, что с центрального моста в Великих Луках в реку Ловать спрыгнула женщина. Как сообщили Псковской Ленте...17



Одну великолучанку избили и двух обокрали 15 октября

16.10.2017 10:24 ПЛН, Псков

15 октября в Центральную больницу г. Великие Луки за медицинской помощью обратилась женщина 1981 года рождения. Медики диагностировали ей множественные ушибы лица и тела. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской полиции, в ходе проверки полицейские установили, что телесные повреждения великолучанке причинил молодой человек 1996 года рождения. Ведется выяснение обстоятельств произошедшего. 

15 октября в великолукском ночном клубе «Вегас» обокрали девушку 1998 года рождения. Из ее сумки украли мобильный телефон в золотом корпусе и косметику. Ущерб составил 13 180 рублей.

Также в этот день мобильный телефон украли у великолучанки 1985 года рождения. Своего имущества женщина лишилась в торговом центре на улице Вокзальная. По данным фактам проводится проверка.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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