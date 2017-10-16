Собака задержала пустившегося в бегство жителя Лавров, уличенного в попытке незаконно переправить 8 азиатов в Эстонию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы лицами в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, один из случаев произошел 12 октября в Печорском районе вблизи населенного пункта Аполихино, в обход которого двигалась группа иностранных граждан, намеревавшихся незаконно уйти в Эстонскую Республику.

В составе группы находились 8 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и их проводник, житель деревни Лавры 1990 года рождения. При задержании он предпринял попытку бегства, не выполнив законное требование пограничников остановиться, что привело к применению служебной собаки, которая справилась со своей задачей в считанные минуты.

На следующий день в Пыталовском районе пограничный наряд остановил в четырех километрах от границы автомобиль, в котором следовали пять представителей одного из государств Северной Африки. Документы, удостоверяющие личность, были в наличии лишь у одного из них. Иностранцы пояснили, что намеревались незаконно убыть на территорию сопредельного государства.

Все задержанные лица, после проведения комплекса административно-процессуальных мероприятий, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей