Задержанный у границы с нелегалами житель деревни Лавры уверяет, что собирал грибы и ягоды

задержанный пограничниками, собирал у границы грибы и ягоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила жена пострадавшего Нина Фомина. Житель деревни Лавры Печорского района Андрей Фомин,, собирал у границы грибы и ягоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила жена пострадавшего Нина Фомина.

Женщина рассказала, что ее муж в четверг, 12 октября, в районе 15.00-16.00 собирал в лесу, в 5 км от границы, грибы и ягоды. В это время на него налетела собака и начала его кусать. Андрей Фомин забрался на дерево, но подоспевшие на место кинолог с группой пограничников начали его с дерева снимать. Уже на земле, по словам потерпевшего, ему нанесли несколько ударов, а когда поняли, что он русский, забрали на Личниковскую погранзаставу, откуда перевезли в управление в Печоры.

«Там его продержали пару дней, до субботы, никакой медпомощи ему не оказали. Заставляли подписывать какие-то бумаги», - сказала Нина Фомина.

Уже в субботу мужчину привезли домой со штрафом в 1 тысячу рублей за неподчинение представителям власти. Жена вызвала скорую, но, по ее словам, в больнице ему не была оказала должная медицинская помощь. Медики сделали уколы от бешенства, рентген, который ничего не показал, и отправили мужчину домой, не назначив никакого лечения, уверяет собеседница агентства. Все выходные он плохо себя чувствовал, жаловался на боли, сегодня жена везет его к платным специалистам сначала в Печоры, потом в Псков, если потребуется.

Нина Фомина намерена разобраться в ситуации, поэтому уже написала заявление в полицию на действия пограничников, а также на бездействие хирурга в больнице, который отказался оказывать ее супругу первую медицинскую помощь. По ее словам, этот случай в этих местах не первый. Жители деревни Лавры просто боятся куда-то выходить за пределы населенного пункта, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Ранее сообщалось, что 12 октября в Печорском районе вблизи населенного пункта Аполихино, была задержана группа иностранных граждан, намеревавшихся незаконно уйти в Эстонскую Республику. В составе группы находились 8 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии и их проводник, гражданин Российской Федерации 1990 года рождения. Задержанный с группой иностранцев является жителем деревни Лавры. При задержании он предпринял попытку бегства, не выполнив законное требование пограничников остановиться, что привело к применению служебной собаки.

Источник: Псковская Лента Новостей