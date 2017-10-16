Задержанный у границы с нелегалами житель деревни Лавры уверяет, что собирал грибы и ягоды

Общество
Политика
Новый опрос на ПЛН: Чем должен заняться Михаил Ведерников на посту врио губернатора Псковской области в первую очередь?14
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
Восемь с половиной Андрея ТурчакаЕще во вторник, 10 октября, Андрей Турчак, ревностный поборник ЗОЖ, давал поручение псковским чиновникам привести себя в «хорошую физическую форму» и грозил «в декабре лично принять зачеты», а уже в четверг президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Турчака «по собственному желанию». Ритуал вполне в духе Турчака: на фоне крепнущих слухов...
Источник: Псковская Лента Новостей