Бывший заключенный задержан в Пскове за разбойное нападение на собутыльника

Сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову задержан ранее судимый гражданин, подозреваемый в совершении разбойного нападения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове 14 октября около 20 часов в подъезде дома по улице Достовалова 33-летний безработный, ранее судимый житель Псковского района ударил горожанина бутылкой по голове, похитил у него золотые цепочку с крестиком, перстень и мобильный телефон, после чего скрылся.

Получив от родственников потерпевшего сообщение о совершенном преступлении, сотрудники уголовного розыска 1-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В кратчайшие сроки подозреваемый, который недавно вернулся из мест лишения свободы, был установлен и задержан.

По имеющимся данным, перед этим потерпевший и подозреваемый познакомились в одной компании. После совместного употребления спиртного злоумышленник вызвался проводить нового знакомого до его дома. Увидев у него золотые вещи, мужчина решил их похитить, а похищенное позднее успел сдать в ломбард.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей