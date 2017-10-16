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В Гдове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже из магазина

17.10.2017 10:07 ПЛН, Псков

Сегодня, около 5 часов утра, в Гдове экипаж вневедомственной охраны задержал гражданина, подозреваемого в краже из магазина.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области задержания получил сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице 2-й Слободской - сработала сигнализация.
 
Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии увидели следы проникновения в магазин.
 
Благодаря грамотным действиям росгвардейцев, подозреваемый был задержан на месте преступления.
 
Для дальнейшего разбирательства 39-летний местный житель передан сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Псковская Лента Новостей



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