К 2 годам условно приговорили псковича за экстремистские материалы в соцсетях

Общество
Александр Котов: Новому руководству Псковской области нужно найти возможность проиндексировать зарплаты бюджетников7
Политика
Дмитрий Шахов принял участие в миссии международных наблюдателях СНГ на выборах президента Республики Кыргыстан1
У нас достаточно времени, чтобы взвесить все «за» и «против» по вопросу возвращения прямых выборов мэра - Александр Котов10
Культура
Экономика
Изменился порядок предоставления статистических форм во взаимной торговле с государствами - членами Евразийского экономического союза
Спорт
ДТП
По факту резонансного ДТП под Псковом, в котором погибла настоятельница Творожковского монастыря, возбуждено уголовное дело6