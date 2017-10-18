К 2 годам условно приговорили псковича за экстремистские материалы в соцсетях

Собранные следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По версии следствия, в 2016 году мужчина, находясь по месту жительства в Пскове, систематически размещал на общедоступной странице в социальной сети материалы экстремистского характера.

Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Источник: Псковская Лента Новостей