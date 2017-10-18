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Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП с участием маршрутки на трассе под Псковом

Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря погибла в ДТП с участием маршрутки на трассе под Псковом

В ДТП с участием маршрутного такси, произошедшем 17 октября недалеко от деревни Подборовье на трассе Р-23, погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач). «Вчера около 10...70



К 2 годам условно приговорили псковича за экстремистские материалы в соцсетях

18.10.2017 17:14 ПЛН, Псков

Собранные следственным отделом по городу Псков следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего жителя областного центра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
 
По версии следствия, в 2016 году мужчина, находясь по месту жительства в Пскове, систематически размещал на общедоступной странице в социальной сети материалы экстремистского характера.
 
Приговором Псковского городского суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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