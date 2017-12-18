Безработный обокрал строящиеся дома в Великих Луках

В период времени с 15 по 17 декабря в Великих Луках обокрали строящиеся дома. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, неизвестный незаконно проник на стройку и украл стройматериалы и строительный уровень.

Имущество принадлежало местному жителю 1973 года рождения. Ущерб составил 9000 рублей. Сотрудники ППС задержали подозреваемого, им оказался безработный, ранее судимый мужчина 1977 года рождения. По данному факту проводится проверка.

Кроме того, 16 декабря из квартиры на улице Пушкина у жителя Великих Лук 1984 года рождения был украден ноутбук. Как пояснили в полиции, потерпевший уснул, а когда проснулся, не обнаружил своего компьютера. Ущерб составил 15 000 рублей. Сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже. Предполагается, что преступление совершил знакомый потерпевшего, 30-летний житель города Новосокольники. Украденное изъято. Установлено, что в этот вечер они вместе распивали спиртные напитки.

Источник: Псковская Лента Новостей