Мошенник лишил псковского пенсионера 147 тысяч рублей под предлогом разблокировки банковской карты

Псковский пенсионер стал жертвой мошенника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в областном центре пенсионеру на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Мужчина позвонил по указанному телефону. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что для разблокирования карты нужно якобы уточнить ее реквизиты.

Требуемые сведения пскович предоставил. В результате с его банковской карты было снято 147 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью во 2-й отдел полиции УМВД России по городу Пскову.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, в частности, что номер телефона, который использовал злоумышленник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Источник: Псковская Лента Новостей