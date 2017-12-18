Мошенник лишил псковского пенсионера 147 тысяч рублей под предлогом разблокировки банковской карты

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Руководитель великолукского агрохолдинга предложил Минсельхозу несколько мер по развитию молочной и сыродельной отраслей2
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Президент у нас один, а «стучать» нужно чаще!Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Всем привет. В эфире очередной выпуск «Диванной политики». Сегодня наша программа выходит в эфир в тот же день, когда президент страны в очередной раз проводит большую пресс-конференцию...
Псковский пенсионер стал жертвой мошенника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в областном центре пенсионеру на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Мужчина позвонил по указанному телефону. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что для разблокирования карты нужно якобы уточнить ее реквизиты.
Требуемые сведения пскович предоставил. В результате с его банковской карты было снято 147 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью во 2-й отдел полиции УМВД России по городу Пскову.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, в частности, что номер телефона, который использовал злоумышленник, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.
Источник: Псковская Лента Новостей