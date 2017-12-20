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Пожар произошел в магазине в островской деревне Рубилово

20.12.2017 08:58 ПЛН, Псков

В 13.12 19 декабря произошло возгорание в магазине в деревне Рубилово в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огнем повреждены утеплитель и деревянная обрешетка кровли на площади 1 кв. метр.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.  Товар в магазине не пострадал. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 00.57 20 декабря 2017 года в жилом доме в деревне Михайлов Погост в Локнянском районе сгорела кровля по всей площади, выгорело изнутри. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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