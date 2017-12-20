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3 тысячи рублей перечислил великолучанин «другу», попросившему о помощи через соцсети

20.12.2017 09:37 ПЛН, Псков

Очередной житель города Великие Луки попался на удочку мошенникам. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции города, 19 декабря 47-летний великолучан, находясь у себя дома, в социальной сети получил сообщение от друга с просьбой переслать ему денег. Гражданин перевел со своей банковской карты другу 3000 рублей.

Спустя время горожанин отправил другу смс, чтобы узнать, пришли ли деньги, но друг не ответил. Позже он перезвонил своему приятелю, и выяснилось, что никаких денег он не просил, а его страницу в социальной сети взломали.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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