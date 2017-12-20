Жители великолукской деревни оказались изолированы от цивилизации из-за провисания моста

Жители великолукской деревни Кострово оказались изолированы от цивилизации из-за провисания моста через реку Ловать. Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава Великолукского района Сергей Петров, на уровне муниципалитета ситуация признана чрезвычайный, принимаются все необходимые меры для помощи местным жителям.

«Это подвесной мост из деревянных опор, на которые натянуты тросы. Мы его чинили летом. Подгнили деревянные стойки, и сказался весенний пал травы, они были подгоревшие. В результате увеличения нагрузки в субботу, когда выпал большой объем мокрого снега, это произошло. Наклонились стойки, и мост прогнулся до воды. Ходить по нему нельзя», - рассказал о ситуации глава района.

В настоящий момент проблему решают «местные Кулибины», чтобы до лета мост был в исправном состоянии. «В апреле-мае за счет денег из резервного фонда мы будем новую закупку делать и строить новый мост рядом или на этом же месте», - сказал он.

Сергей Петров подчеркнул, что на настоящий момент люди не брошены, в пятницу приходит автолавка, на которую они попадают при содействии МЧС. В деревне прописано 3 человека, но проживает 8 человек.

Глава района добавил, что подвесной мост изначально был колхозным, а после распада хозяйства не стоит на учете в муниципалитете и является бесхозным.

Источник: Псковская Лента Новостей