Более 100 домов остались без газоснабжения в Пскове из-за неосторожности водителя КАМАЗа

18 декабря у дома 5 на переулке Машинистов в Пскове водитель автомашины КАМАЗ совершил наезд на ковер шарового крана подземного газопровода высокого давления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», в результате наезда автомобиля на ковер произошло повреждение подземного газопровода высокого давления с утечкой газа в атмосферу. Происшествие было локализовано установкой стоп-системы на распределительном газопроводе с последующей установкой заглушки на поврежденном участке газопровода.

Аварийной бригадой незамедлительно начаты работы по восстановлению газоснабжения жилых домов отключенных при локализации повреждения газопровода. Без газоснабжения 103 частных и 5 многоквартирных домов.

На 08.00 20 декабря работы по локализации повреждения газопровода завершены, продолжается пуск газа в отключенные жилые дома. Ориентировочно, срок окончания работ - 14.00 20 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей