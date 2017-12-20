Сегодня: Среда, 20 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды В рубль не верят 100 псковских миллионеров Ганзейский Псков Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора Обзор техносферы
Более 100 домов остались без газоснабжения в Пскове из-за неосторожности водителя КАМАЗа

Более 100 домов остались без газоснабжения в Пскове из-за неосторожности водителя КАМАЗа

18 декабря  у дома 5 на переулке Машинистов в Пскове водитель автомашины КАМАЗ совершил наезд на ковер шарового крана подземного газопровода высокого давления. Как сообщили Псковской Ленте...5



Более 100 домов остались без газоснабжения в Пскове из-за неосторожности водителя КАМАЗа

20.12.2017 11:37 ПЛН, Псков

18 декабря  у дома 5 на переулке Машинистов в Пскове водитель автомашины КАМАЗ совершил наезд на ковер шарового крана подземного газопровода высокого давления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», в результате наезда автомобиля на ковер произошло повреждение подземного газопровода высокого давления с утечкой газа в атмосферу. Происшествие было локализовано установкой стоп-системы на распределительном газопроводе с последующей установкой заглушки на поврежденном участке газопровода.

Аварийной бригадой незамедлительно начаты работы по восстановлению газоснабжения жилых домов отключенных при локализации повреждения газопровода. Без газоснабжения 103 частных и 5 многоквартирных домов.

На 08.00  20 декабря работы по локализации повреждения газопровода завершены, продолжается пуск газа в отключенные жилые дома. Ориентировочно, срок окончания работ - 14.00 20 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31