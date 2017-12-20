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2,5 года проведет в заключении великолучанин за мошенничество при продаже мебели и дверей

20.12.2017 12:51 ПЛН, Псков

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре,  приговором Великолукского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

В суде установлено, что в 2014-2016 годах мужчина в ходе осуществления предпринимательской деятельности в магазине, расположенном по адресу: г. Великие Луки, пр. Гагарина, 127, заведомо не намереваясь исполнять договорные обязательства, заключал с потерпевшими договоры купли-продажи мебели, дверей, получая от них денежные средства в счет исполнения договоров.

Всего злоумышленник путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, на общую сумму более 998 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной  колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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