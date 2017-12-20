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Несколько краж в районах Псковской области раскрыли полицейские

20.12.2017 13:56 ПЛН, Псков

В ряде районов Псковской области сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в  кражах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по  Псковской области.

Так, в Великих Луках в период с 12 по 14 ноября текущего  года  из  гаража на улице В.Новикова совершена кража перфоратора, шуруповерта и других инструментов. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. В этом преступлении подозревается безработный, неоднократно судимый  житель Великолукского района, 1979 года рождения. Похищенное им изъято. Проводится расследование.

А в период с июля по ноябрь 2017 из квартиры дома по улице Сиреневой  в деревне Вязье  Дедовичского района через   незапертую    дверь    были похищены DVD-проигрыватель, микроволновая  печь, пылесос, газовый  баллон, две люстры, занавески, одежда. Причиненный ущерб устанавливается. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена гражданка, подозреваемая в совершении  этой кражи. Ей оказалась 56-летняя пенсионерка. Похищенное изъято.

В Невельском районе  из автомашины «Форд», стоявшей у дома в деревне Стайки, путем  разбития стекла совершена кража  утюга,  адаптера, карты памяти, набора косметики, автомобильного детского удерживающего устройства. В этом преступлении подозревается  30-летний безработный житель Невельского района. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей



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