Несколько краж в районах Псковской области раскрыли полицейские

В ряде районов Псковской области сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в кражах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках в период с 12 по 14 ноября текущего года из гаража на улице В.Новикова совершена кража перфоратора, шуруповерта и других инструментов. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. В этом преступлении подозревается безработный, неоднократно судимый житель Великолукского района, 1979 года рождения. Похищенное им изъято. Проводится расследование.

А в период с июля по ноябрь 2017 из квартиры дома по улице Сиреневой в деревне Вязье Дедовичского района через незапертую дверь были похищены DVD-проигрыватель, микроволновая печь, пылесос, газовый баллон, две люстры, занавески, одежда. Причиненный ущерб устанавливается. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлена гражданка, подозреваемая в совершении этой кражи. Ей оказалась 56-летняя пенсионерка. Похищенное изъято.

В Невельском районе из автомашины «Форд», стоявшей у дома в деревне Стайки, путем разбития стекла совершена кража утюга, адаптера, карты памяти, набора косметики, автомобильного детского удерживающего устройства. В этом преступлении подозревается 30-летний безработный житель Невельского района. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Псковская Лента Новостей