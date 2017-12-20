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Магазинную воровку задержали сотрудники Росгвардии в Пскове

20.12.2017 15:57 ПЛН, Псков

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал девушку, которая совершила хищение из магазина. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнюю гражданку, которая похитила с прилавка продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемая передана полицейским.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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