Сегодня: Воскресенье, 24 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Европа Плюс бьет рекорды Топ-3 зимней обуви Итоги первого года в ГД Надежность, подтвержденная национальным регулятором Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Обзор техносферы В рубль не верят Ганзейский Псков Лучшая интерьерная печать в Пскове 100 псковских миллионеров Выборы: холодильник против телевизора
В Пскове будут судить женщину, похитившую более 5 млн рублей со счетов и банковских карт знакомой

В Пскове будут судить женщину, похитившую более 5 млн рублей со счетов и банковских карт знакомой

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, похитившая более 5 млн рублей у знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, заместителем прокурора Псковской области...8



Полиция продолжает поиски пропавшего великолучанина

23.12.2017 18:16 ПЛН, Псков

Уголовным розыском ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается Евгений Васильев 1985 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в апреле 2017 года этот мужчина  был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться  в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам:  (8-811-53) 5-27-94 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Loading...


Голосование

На одном из федеральных телеканалов в юмористической программе вновь нелицеприятно пошутили о Пскове. Оскорбляют ли вас такие шутки?













Календарь

«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31