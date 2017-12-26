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В Пскове будут судить женщину, похитившую более 5 млн рублей со счетов и банковских карт знакомой

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, похитившая более 5 млн рублей у знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, заместителем прокурора Псковской области...8



Знакомый украл 170 тысяч рублей и золотую цепочку из квартиры великолучанки

27.12.2017 10:18 ПЛН, Псков

26 декабря в Великих Луках обокрали квартиру 30-летней женщины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Как пояснили  в ведомстве, в этот день из квартиры на проспекте Гагарина неизвестный украл 170 000 рублей и золотую цепочку. В краже подозревается ее знакомый, местный житель 1979 года рождения. Он находится в розыске.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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