Из-за неисправного разветвителя жительница Порхова оказалась в больнице

В 08.05 на улице Мельничной в Порхове горела квартира в 4-квартирном жилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в квартире по всей площади выгорела комната.

В Порховскую межрайонную больницу доставлена женщина 1968 года рождения с диагнозом отравление угарным газом.

Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования - разветвителя. Спасен 1 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей