Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Итоги первого года в ГД Распродажа в STRAZA Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Обзор техносферы Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров В рубль не верят
В Пскове будут судить женщину, похитившую более 5 млн рублей со счетов и банковских карт знакомой

В Пскове будут судить женщину, похитившую более 5 млн рублей со счетов и банковских карт знакомой

В Пскове перед судом предстанет местная жительница, похитившая более 5 млн рублей у знакомой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, заместителем прокурора Псковской области...8



Из-за неисправного разветвителя жительница Порхова оказалась в больнице

27.12.2017 10:45 ПЛН, Псков

В 08.05 на улице Мельничной в Порхове горела квартира в 4-квартирном жилом доме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области,  в квартире по всей площади выгорела комната.
 
В Порховскую межрайонную больницу доставлена женщина 1968 года рождения с диагнозом отравление угарным газом. 
 
Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования - разветвителя. Спасен 1 человек.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь