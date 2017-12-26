В Великих Луках устанавливается личность женщины, подозреваемой в карманных кражах

В городе на Ловати устанавливается личность женщина, которая подозревается в карманных кражах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, женщина за последнюю неделю совершила несколько краж в торговых центрах города.

Ее приметы: на вид около 35 лет, плотного телосложения, среднего роста.

Была одета в серую куртку с мехом, темные штаны и угги.

Полиция города призывает быть бдительными. С информацией о личности гражданки просят обращаться в полицию города.

Источник: Псковская Лента Новостей