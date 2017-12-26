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В Великих Луках устанавливается личность женщины, подозреваемой в карманных кражах

27.12.2017 11:20 ПЛН, Псков

В городе на Ловати устанавливается личность женщина, которая подозревается в карманных кражах.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, женщина за последнюю неделю совершила несколько краж в торговых центрах города.
 
Ее приметы: на вид около 35 лет, плотного телосложения, среднего роста.
 
Была одета в серую куртку с мехом, темные штаны и угги.
 
Полиция города призывает быть бдительными. С информацией о личности гражданки просят обращаться в полицию города.

Источник: Псковская Лента Новостей



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