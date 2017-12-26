В Великих Луках будут судить работников предприятия, похитивших с завода металл на 200 тысяч рублей

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по краже металла.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в конце июля текущего года из цеха завода на улице Гоголя в Великих Луках свободным доступом были похищены металлические изделия. Ущерб для организации составил более двухсот тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, были установлены личности подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое работников данного предприятия. Похищенное ими обнаружено и изъято в одном из городских пунктов приема металла.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки в отношении этих мужчин средних лет было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей