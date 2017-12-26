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В Пскове будут судить женщину, похитившую более 5 млн рублей со счетов и банковских карт знакомой

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В Великих Луках будут судить работников предприятия, похитивших с завода металл на 200 тысяч рублей

27.12.2017 13:35 ПЛН, Псков

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по краже металла.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в конце июля текущего года из цеха завода на улице Гоголя в Великих Луках свободным доступом были похищены металлические изделия. Ущерб для организации составил более двухсот тысяч рублей.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, были установлены личности подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое работников данного предприятия. Похищенное ими обнаружено и изъято в одном из городских пунктов приема металла.
 
Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки в отношении этих мужчин средних лет было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.
 
В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего разбирательства по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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