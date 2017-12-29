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Псковичка, ушедшая из дома 26 декабря, нашлась

29.12.2017 08:58 ПЛН, Псков

75-летняя женщина, пропавшая в Пскове вечером 26 декабря, нашлась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Ранее сообщалось, что псковичка ушла из дома по ул. Западная, 12 26 декабря в 23.40 без верхней одежды и потерялась. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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