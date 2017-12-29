В печорской деревне подожгли жилой дом

28 декабря в деревне Турок Печорского района произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел жилой дом. Спасены два жилых дома, два гаража, баня и две хозпостройки. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

В 22.58 28 декабря в деревне Петрухны Островского района в бане огнем повреждены кровля и потолочные перекрытия. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены жилой дом и баня.

Источник: Псковская Лента Новостей