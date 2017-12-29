Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Итоги первого года в ГД Надежность, подтвержденная национальным регулятором Топ-3 зимней обуви «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров
Суд отказал в аресте Олега Брячака

Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения...79



В печорской деревне подожгли жилой дом

29.12.2017 09:19 ПЛН, Псков

28 декабря в деревне Турок Печорского района произошел пожар. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорел жилой дом. Спасены два жилых дома, два гаража, баня и две хозпостройки. Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

В 22.58 28 декабря в деревне Петрухны Островского района в бане огнем повреждены кровля и потолочные перекрытия. Причиной пожара, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасены жилой дом и баня.  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь