Двое псковичей осуждены за сбыт наркотиков

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Судом установлено, что двое мужчин, 1988 и 1991 годов рождения, реализуя свои противоправные действия, распределили между собой преступные роли. Они приобрели в Санкт-Петербурге наркотические средства и психотропные вещества, которые в составе группы лиц по предварительному сговору впоследствии незаконно сбыли на территории Пскова.

Вину в инкриминируемых им преступлениях обвиняемые в судебном заседании признали полностью. Приговором суда одному из них назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Другому фигуранту назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Псковская Лента Новостей