Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Топ-3 зимней обуви Надежность, подтвержденная национальным регулятором Европа Плюс бьет рекорды Итоги первого года в ГД Распродажа в STRAZA 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора В рубль не верят
Суд отказал в аресте Олега Брячака

Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения...79



Двое псковичей осуждены за сбыт наркотиков

29.12.2017 16:38 ПЛН, Псков

Псковский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителей региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Судом установлено, что двое мужчин, 1988 и 1991 годов рождения, реализуя свои противоправные действия, распределили между собой преступные роли. Они приобрели в Санкт-Петербурге наркотические средства и психотропные вещества, которые в составе группы лиц по предварительному сговору впоследствии незаконно сбыли на территории Пскова.

Вину в инкриминируемых им преступлениях обвиняемые  в судебном заседании признали  полностью. Приговором суда одному из них  назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Другому фигуранту назначено наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима.   

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь