К 11 годам лишения свободы приговорили жителя Струг Красных за продажу наркотиков

В Стругах Красных районным судом к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима осужден местный. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это наказание назначено ему за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере и за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Данное уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Стругокрасненский районный суд Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области. Оперативными сотрудниками полиции был пресечен незаконный канал поставок обвиняемым наркотических средств и психотропных веществ из Санкт-Петербурга в поселок Струги Красные с целью их последующего сбыта среди лиц, употребляющих наркотики.

Проведенным по делу расследованием установлено, что в Стругах Красных он из корыстных побуждений сбыл гражданину за 7000 рублей гашиш массой не менее 2,92 грамма и психотропное вещество амфетамин массой не менее 7,85 граммов. Кроме того, он же за 4500 рублей незаконно сбыл амфетамин массой 4,95 граммов.

А в ходе проведенного полицией оперативно-розыскного мероприятия около дома по улице Победы в Стругах Красных был задержан автомобиль «Форд» под управлением обвиняемого. При досмотре обнаружен и изъят сверток с амфетамином общей массой 99,8 граммов, который фигурант приобрел и хранил с целью последующего сбыта. Амфетамин массой 13,93 граммов обнаружили и по месту его жительства.

Теперь за содеянное злоумышленник будет отбывать установленное судом наказание.

Источник: Псковская Лента Новостей