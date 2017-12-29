Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Надежность, подтвержденная национальным регулятором Итоги первого года в ГД Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Распродажа в STRAZA Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров Обзор техносферы В рубль не верят
Суд отказал в аресте Олега Брячака

Суд отказал в аресте Олега Брячака

Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, меру пресечения...69



К 11 годам лишения свободы приговорили жителя Струг Красных за продажу наркотиков

29.12.2017 17:16 ПЛН, Псков

В Стругах Красных районным судом к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима осужден местный. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это наказание назначено ему за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере и за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Данное уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в Стругокрасненский районный суд Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области. Оперативными сотрудниками полиции был пресечен незаконный канал поставок обвиняемым наркотических средств и психотропных веществ из Санкт-Петербурга в поселок Струги Красные с целью их последующего сбыта среди лиц, употребляющих наркотики.

Проведенным по делу расследованием установлено, что в Стругах Красных он из корыстных побуждений сбыл гражданину за 7000 рублей гашиш массой не менее 2,92 грамма и психотропное вещество амфетамин массой не менее 7,85 граммов. Кроме того, он же за 4500 рублей незаконно сбыл амфетамин массой 4,95 граммов.

А в ходе проведенного полицией оперативно-розыскного мероприятия около дома по улице Победы в Стругах Красных был задержан автомобиль «Форд» под управлением обвиняемого. При досмотре обнаружен и изъят сверток с амфетамином общей массой 99,8 граммов, который фигурант приобрел и хранил с целью последующего сбыта. Амфетамин массой 13,93 граммов обнаружили и по месту его жительства.

Теперь за содеянное злоумышленник будет отбывать установленное судом наказание.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь